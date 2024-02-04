بعد غلق شارع باسمه في مدينة نصر.. 10 معلومات عن ذاكر حسين

تسهيلات عدة فرضتها الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتيسير عملية الحركة والتغلب على الكثافة المرورية، خاصة بعد غلق شارع ذاكر حسين الواقع في حي شرق مدينة نصر، وبعد غلقه زادت عمليات البحث على اسم ذاكر حسين، الذي أطلق اسمه على الشارع، إذ بات الجميع يتسائل عن من هو؟ وما السبب وراء تسمية الشارع باسمه؟

من هو ذاكر حسين بعد غلق شارع باسمه في مدينة نصر

استعرضت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، بعض المعلومات عن ذاكر حسين، الشخص الذي تم تسمية الشارع باسمه، والذي قد لا يعرفه الكثيرون، لذا نستعرض بعض المعلومات عنه في التقرير التالي.

- ذاكر حسين هو من مواليد فيراير عام 1897.

- تولى ذاكر حسن رئاسة دولة الهند على مدار 3 سنوات من 1967 وحتى 1969.

- ذاكر حسين هو الرئيس الثالث للهند.

- ذاكر حسين هو أول رئيس مسلم للهند.

- عمل ذاكر حسين نائبًا للرئيس على نحو 5 أعوام من 1962 وحتى 1967.

- كان ذاكر حسين مفكر وتربوي.

- يعتبر ذاكر حسين من مؤسسي الجامعة الأهلية الإسلامية في دلهي.

- منح قلادة جوهرة الهند وهي أعلى وسام في الدولة عام 1963.

- توفي في 3 مايو 1969.

- أطلق اسم ذاكر حسين على هذا الشارع، باعتباره رمزًا للتآخي والصداقة المصرية الهندية.

تكريم ذاكر حسين في الهند

كرم ذاكر حسين في الهند عبر تخليد صورته على الطوابع البريدية، والإشادة به في المؤسسات التعليمية والمكتبات والطرق العامة، ولم يكن هذا الشارع هو الوحيد الذي سمي به، فقد اطلق اسمه أيضًا على أكبر حديقة ورود في آسيا.

الهند تعلت الحداد 13 يوما على رحيله

أُصيب ذاكر حسين بنوبة قلبية وهو في طريق عودته من دلهي، وكان ذلك في الـ26 من أبريل في نفس عام وفاته، لتعلن حكومة الهند الحداد ثلاثة عشر يومًا، وأقيمت جنازته في 5 مايو 1969، وتم دفنه في مقر الحرم الجامعي لجامعة الميليا الإسلامية.