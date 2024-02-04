«صحة الدقهلية»: إجراء أكثر من 65 ألف جلسة علاج طبيعي في يناير الماضي

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إجراء أكثر من 65 ألف جلسة علاج طبيعي في وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار مكين إلى أن إدارة العلاج الطبيعي قدمت الجلسات لتوفير جميع الخدمات في التخصصات المختلفة، والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.

الكشف على المواطنين في إدارة العلاج الطبيعي

واكد أنه جرى عمل عدد من الجولات المرورية على أقسام العلاج الطبيعي، إذ بلغ 110 زيارات إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها منية النصر ومحلة دمنة ودكرنس، بالإضافة إلى ميت غمر وجمصة وبلقاس.

وأشار الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي بمحافظة الدقهلية، إلى إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضي استقبلت 10آلاف و712 حالة بإجمالي جلسات تجاوز 65 ألفا و437 حالة، اشتملت على 5607 جلسات لمرضى الغسيل الكلوي.

وأكد أن الوحدة حققت المستهدف الخاص بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر والغسيل الكلوي والحضانات وعناية الأطفال كالتالي:

- عدد الجلسات 65437

- عدد حالات 10712

-عدد جلسات الأطفال 2691

- عدد حالات حضانات 255

- عدد عناية الأطفال 148

- عدد جلسات الكلى 5607

- عدد جلسات العناية والداخلي 3605

كما تم عقد 25 اجتماعا فنيا تخللتها محاضرات علمية وتدريبات عملية بمستشفيات الجمالية ميت غمر وتمي الأمديد وأجا والمنزلة ودكرنس.