بنك ناصر: توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لرفع الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور أحمد محمود، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بتقديم مختلف الأعمال المصرفية وأعمال المسئولية المجتمعية، سواء دعمًا ماديًا أو عينيًا.

وأوضح خلال توقيع مذكرة تفاهم بين البنك وكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمواطنين، ورفع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهلهم.

وأوضح أن البنك يعمل وفق شقين، الأول مصري واستثماري قوي والثاني اجتماعي، مؤكداً أن الشق المصرفي والاستثماري مهم لدعم الشق المجتمعي: «دليل ذلك طرحنا حساب الشهادات الثلاثية فكرته تضع وديعة لمدة ثلاثة سنوات بعائد شهري 20%، ومنتج لآخر هو حساب يوم بيوم والذي يمنح 15% عائد تراكمي، ويحصل صاحبه على عائد يومي بحد أدنى 500ألف جنيه».

الاهتمام بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العيني

وأشار إلى أن الشق الاستثماري يشمل أيضا المساهمة في شركات: «شغلنا موثق، ومن الناحية الشرعية مفتي الجمهورية عضو مجلس إدارة في البنك»، موضحا أن البنك يهتم بكل أوجه الدعم سواء النقدي أو العيني، فضلاً عن دوره في دعم المستشفيات الحكومية والعامة والمؤسسات الطبية مثل وحدة رعاية القلب بمستشفى الدمرداش.

وأشارت إلى وجود إجراء مشتركة بين بنك ناصر الاجتماعى وكلية الإعلام جامعة القاهرة، تتمثل في النشء حيث أنشأت الكلية عام 1971، وكذلك إنشاء البنك في هذا العام.