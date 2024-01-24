خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر لتشطيب وتجهيز السكن.. 4 فئات مستحقة
كتب:
كريم روماني
01:05 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الوحدات السكنية - صورة أرشيفية
أطلق بنك ناصر الاجتماعي مبادرة «عمليات إسكان» لمساعدة محدودي الدخل في توفير وتجهيز مسكن ملائم من متطلبات التشطيب والترميم، وبحسب موقع البنك، هناك 4 فئات يمكنها الاستفادة من المبادرة، وهي:
- موظفو الحكومة من القطاع العام
- أصحاب المعاشات
- وورثة المعاشات
- أصحاب الأوعية الإدخارية
شروط المنح
وحدد البنك شروط المنح والتي تتمثل في حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%، وسعر العائد 13%، ويجرى حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل عملية المنح، وتصل مدة منح التمويلات إلى 10 سنوات.
غرامات التأخير
وأكد بنك ناصر أنه يجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.
الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية
تعددت الضمانات المطلوبة للتمويلات النفدية، وهي كالآتي:
أصحاب المعاشات
- تحويل المعاش على البنك
أصحاب المرتبات
- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري
- التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية
ورثة المعاشات
- تحويل حصة وريث المعاش على البنك
- العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم
- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي
أصحاب الودائع الإدخارية
- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي
- تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد
- تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه
إجراءات الحصول على الخدمة
- الرقم التأميني لطالب التمويل
- صوة بطاقة الرقم القومي
- طلب الحصول على التمويل
- إيصال مرافق حديث
- صورة عقد الإيجارأو التمليك
- بيان مفردات الدخل