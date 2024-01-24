خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر لتشطيب وتجهيز السكن.. 4 فئات مستحقة

أطلق بنك ناصر الاجتماعي مبادرة «عمليات إسكان» لمساعدة محدودي الدخل في توفير وتجهيز مسكن ملائم من متطلبات التشطيب والترميم، وبحسب موقع البنك، هناك 4 فئات يمكنها الاستفادة من المبادرة، وهي:

- موظفو الحكومة من القطاع العام

- أصحاب المعاشات

- وورثة المعاشات

- أصحاب الأوعية الإدخارية

شروط المنح

وحدد البنك شروط المنح والتي تتمثل في حسب قيمه الراتب أو المعاش بنسبة عبء دين 75%، وسعر العائد 13%، ويجرى حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل عملية المنح، وتصل مدة منح التمويلات إلى 10 سنوات.

غرامات التأخير

وأكد بنك ناصر أنه يجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية

تعددت الضمانات المطلوبة للتمويلات النفدية، وهي كالآتي:

أصحاب المعاشات

- تحويل المعاش على البنك

أصحاب المرتبات

- تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري

- التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية

ورثة المعاشات

- تحويل حصة وريث المعاش على البنك

- العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم

- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي

أصحاب الودائع الإدخارية

- تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي

- تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد

- تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه

إجراءات الحصول على الخدمة

- الرقم التأميني لطالب التمويل

- صوة بطاقة الرقم القومي

- طلب الحصول على التمويل

- إيصال مرافق حديث

- صورة عقد الإيجارأو التمليك

- بيان مفردات الدخل