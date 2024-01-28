10 فئات تستحق المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر.. اعرف التفاصيل 

مساعدات وإعانات نقدية يقدمها بنك ناصر للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، وفقا للشروط والضوابط، التي تحددها اللائحة، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الفئات المستحقة للحصول على المساعدات المالية من البنك.

الفئات المستحقة للدعم

حدد بنك ناصر الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي، في إطار الدور تحقيق مبدأ المساواة والعدل، وبما يتناسب مع الدور الذي يلعبه البنك في مساعدة الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال المساعدات التي يقدمها البنك، وجاءت الفئات المستحقة على النحو التالي:

ـ الأسرة التي يعولها مريض.

ـ الأسرة التي تعولها أرملة، أو امرأة مطلقة، أو عائلة المسجون، أو الأسرة التي هجرها عائلها.

ـ الأيتام.

ـ الأسرة التي لديها شخص معاق.

ـ الأسرة التي بها مريض يحتاج إلى تدخل جراحي كبير .

ـ الأسرة التي لديها طالب يدرس بالجامعة، ولا يستطيع دفع المصروفات الدراسية الجامعية، أو تكلفة مشروعات التخرج النهائية.

ـ الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

ـ الأشخاص التي تحصل على شهادات محو الأمية، أو أنهت تعليمها الجامعي أو فوق المتوسط.

ـ الأسرة التي تمتلك أطفال مبتسرين.

ـ الأسرة التي تحتاج إلى مد وصلات مياه شرب إلى منزلها.

إجراءات الحصول على الدعم النقدي من بنك ناصر للفئات المستحقة

يقدم المستفيد عدد من المستندات المطلوبة إلى أقرب فرع بنك ناصر، وتشمل المستندات النموذج الخاص بالطلب الذي يحصل عليه المستفيد من فرع البنك التابع لمحل إقامته، يرفقها بصورة من البطاقة الشخصية، على أن تكون سارية المدة مع الاطلاع على أصل البطاقة، الأصل من النموذج الخاص بالبحث الاجتماعي الذي أعده البنك حول الحالة المستفيدة على أن يكون معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

وفي الحالات المرضية يرفق مع المستندات أصل التقرير الطبي للحالة المستحقة على أن يكون مختوم ومعتمد من مستشفى حكومي، بالإضافة إلى تقديم شهادات الميلاد لباقي أفراد الأسرة أو صور البطاقات الشخصية، مرفقاً بهم بيان مفردات المرتب الخاص بالحالة، أو خطاب موجه للبنك صادر من الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو صادر عن القومية للتأمينات الاجتماعية في حالات العمل بالقطاع العام والخاص.