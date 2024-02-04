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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

كتب:

عصام علم الدين
01:05 م | الأحد 04 فبراير 2024
أثناء أداء الامتحانات

أثناء أداء الامتحانات

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024، سيكون بعد انتهاء المراجعة النهائية خلال هذه الأيام، حيث سيتم اعتمادها من محافظ المنوفية وتوزيعها على جميع المدارس.

الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول يوم الخميس الماضي، وجار الآن مراجعة الإجابات ورصد الدرجات خلال 3 أيام في الكنترول وبعد ذلك ظهورها في المدارس.

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