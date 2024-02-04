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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
12:02 م | الأحد 04 فبراير 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول، موضحة أنه ستكون الأربعاء المقبل 7 فبراير الجاري، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لـ113 ألف طالب أدوا الامتحانات في 9 مواد.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية الأربعاء المقبل، عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أن تكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط هـنـا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية 

وقالت وكيل الوزارة إن المجموع الكلي لدرجات الفصل الأول 140 درجة،  موزعة كالتالي: 

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30 

العلوم 20

وحذرت وكيل وزارة التربية والتعليم من تسريب النتائج قبل موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، مشيرة أنها وجهت أعضاء الكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

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