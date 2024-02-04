«تعليم القاهرة»: بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل

أعلن أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء التظلمات لجميع المراحل التعليمية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، من اليوم ولمدة 15 يوما في الإدارات التعليمية.

تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

وأكد وكيل تعليم القاهرة، في بيان، أنّه يتم تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024، وصفوف النقل في الإدارات التعليمية، حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيها.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

- نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 78.4%.

- نسبة النجاح للمكفوفين 100%.

- نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96%.

- نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74%.

- نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%.

- بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%.

وكان ترتيب أوائل الإدارات التعليمية على مستوى المديرية، كما يلي.

- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 95.8%.

- إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح 94.5%.

- إدارة الشروق .. شبرا التعليمية بنسبة نجاح 94.4%.