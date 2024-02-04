خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الفيوم

يرغب الطلاب في معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، إذ من المقرر أن يعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، خلال الساعات القليلة المقبلة، ثم يتم إعلانها رسميًا، إلى جانب الإعلان عن تظلمات الشهادة الإعدادية وموعدها وأماكن التقديم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة، واعتمادها من محافظ الإقليم، يعقبها الإعلان عن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 والتي من المقرر أن تستمر لمدة 15 يومًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، فإنّه يتم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم عبر إتبّاع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم من «هنا».

تحديد الفصل الدراسي الأول الذي يرغب الطالب في معرفة نتيجته 2023/2024.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة والتأكد من صحته.

الضغط على عبارة «بحث» وانتظار ظهور النتيجة بالتفصيل.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكان قد أدى نحو 68 ألفا و180 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023/2024 في محافظة الفيوم، داخل 268 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، منها 59 لجنة بمركز إطسا وتضم 13 ألفًا و232 طالبًا وطالبة، و41 لجنة في إدارة شرق الفيوم تضم 9 آلاف و725 طالبًا وطالبة، و33 لجنة بإدارة غرب الفيوم وتضم 9 آلاف و16 طالبًا، و43 لجنة بمركز سنورس وتضم 11 ألفًا و970 طالبًا وطالبة، و33 لجنة في مركز طامية وتضم 9 آلاف و351 طالبًا، و32 لجنة في مركز يوسف الصديق بإجمالي 7 آلاف و73 طالبًا وطالبة، و27 لجنة بمركز إبشواي وتضم 7 آلاف و813 طالبًا.