موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات ورسوم المادة

أعلنت عدة محافظات، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، إذ تستمر 15 يومًا، وذلك في الأماكن التي أعلنت النتيجة رسميًا حتى الآن، بينما تستعد باقي المحافظات لإعلان موعد التظلمات بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجاري، وقبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، ورسوم المادة، وخطوات التقديم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في كل مكان.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكشفت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، إذ تبدأ في تلقي تظلمات الصف الثالث الإعدادي، غدا الأحد ولمدة 15 يومًا، وتنتهي الاثنين 19 من الشهر نفسه.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024، إذ تبدأ غدًا الأحد، وتستمر لمدة أسبوعين، بالتزامن مع انطلاقها في محافظة القاهرة.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية الجيزة

ويأتي موعد تظلمات الشهادة الإعدادية الجيزة 2024، في الفترة من الأحد وحتى الاثنين 19 فبراير الجاري.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

وذكرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، ومن المقرر أنّ تنطلق الأحد بعد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية

من جهته، ذكر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية، إذ تبدأ السبت المقبل الموافق 10 فبراير، وتستمر لمدة 15 يومًا.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الأول 2024، سيكون بعد يومين من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، أي من المقرر أن يكون نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ موعد تظلمات الشهادة الإعدادية في سوهاج، سيحدد بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويبلغ سعر التظلم في الشهادة الإعدادية للمادة الواحدة 35 جنيهًا، تسترد في حالة التأكد من أحقية الطالب في درجات بالفعل.