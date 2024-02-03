موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم ورابط الحصول عليها

كشفت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، ورابط الحصول عليها، إذ ما تزال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مستمرة، حيث تكثف الكنترولات من أعمالها لسرعة إنهاء التصحيح واعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تمهيدًا لإعلانها خلال ساعات.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، ورابط وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024، مُشيرةً إلى إنّ أعمال التصحيح والرصد والمراجعة ما تزال مستمرة، حيث تعمل الكنترولات على قدمٍ وساق لإنهاء التصحيح تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من محافظ الفيوم.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، إذ سيجرى اعتمادها ثم إعلانها من خلال رابط تخصصه مديرية التربية والتعليم ليتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

وفيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم بالاسم أو رقم الجلوس 2024، فإنّه يمكن للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر فور ظهورها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الضغط «هنا».

- تحديد الفصل الدراسي «الفصل الدراسي الأول 2023/2024 نصف العام».

- كتابة رقم الجلوس كاملًا.

- الضغط على عبارة «بحث» وستظهر بيانات الطالب أو الطالبة، والدرجات التي حصل عليها تفصيليًا في جميع المواد.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وفيما يخص موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، فإنّه من المقرر إعلانها بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، إذ يبدأ فتح باب تلقي التظلمات في اليوم الثاني لظهور النتيجة، ويستمر لمدة 15 يومًا، على أن تحدد أماكن تلقي طلبات التظلمات في كل إدارة تعليمية.