ما هو مرض اللسان الأزرق؟.. يسببه فيروس ينتشر في موسم تغير الفصول

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ مرض اللسان الأزرق يسببه فيروس من 27 نوعا، بينها 8 أنواع تنتشر في أوروبا، مشيرًا إلى أن الإصابات بالمرض تزداد أثناء تغير الطقس.

الفيروس لا ينتقل من الحيوان للإنسان مباشرة

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميتين «آية كفوري وشيرين غسان»، أنّ الفيروس يصيب الأغنام والبقر والحيوانات ولا ينتقل من الحيوان للإنسان مباشرة عبر طريق الحليب أو الصوف أو اللمس، ولكن ينتقل في حالة أكل الإنسان لحم الحيوان المصاب.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنّ هذا الفيروس ينتقل من حيوان لآخر عبر طريق الدم، أي أنه لا ينتقل بالهواء على غرار فيروس كورونا.

وتابع: «الوقاية مهمة من هذا المرض، وتشخيص المرض في الحيوانات أمر مهم وعزلها أيضا، وجرى تسمية هذا المرض باللسان الأزرق بسبب وجود التهابات في الشرايين والأوردة وبخاصة الصغيرة، حيث لا يصل الأكسجين بشكل كافٍ إلى هذه المنطقة، لذلك، فإن الأعراض تتمثل في التهابات في الفم واللسان والتهابات الرئة والإسهال ويفقد الحيوان جزءً كبيرًا من وزنه».