سعر طن قصب السكر اليوم.. المزارعون يشكرون الحكومة على زيادة الحوافز

واصلت مصانع السكر في الصعيد استقبال محصول القصب من المزارعين وسط فرحة بين الجميع بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بصرف حوافز لمزارعي القصب تصل إلى 500 جنيه في الطن الواحد عقب توريد المحصول.

سعر طن قصب السكر اليوم

وبعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، أصبح سعر طن قصب السكر اليوم، أعلى من أسعار الموسم الماضي، وتأتي وفقا لما يلي:

- 1500 جنيه سعر طن قصب السكر في حال توريد أقل من 30 طنا.

- 1800 جنيه سعر طن قصب السكر حال توريد محصول 30 طنا.

- 1900 جنيه سعر طن قصب السكر حال توريد بين 30 و40 طنا.

- 2000 جنيه سعر طن قصب السكر حال توريد أكثر من 40 طنا.

وبحسب قرار وزير التموين، فإن سعر طن القصب الأساسي 1500 جنيه، والحوافز المضافة للطن الواحد بحسب ما يتم توريده، أي 300 جنيه حافز على الطن الواحد المورد حال توريد 30 طنا، و400 جنيه للطن الواحد حال توريد أزيد من 30 إلى 40 طنا، و500 جنيه للطن الواحد عندما يورد المزارع أعلى من 40 طنا.

جمعية القصب تشكر الحكومة

وأكدت جمعية القصب على مستوى الجمهورية في بيان صحفي اليوم، أن هناك حالة ارتياح وفرحة من المزارعين بعد قرار وزير التموين برفع سعر طن قصب السكر من خلال حوافز فورية على كل طن مورد بحسب الكمية، حيث يصل سعر طن القصب 2000 جنيه لكبار المزارعين.

وجهت الجمعية الشكر للقيادة السياسية والحكومة على سرعة الاستجابة لمطالبهم برفع سعر طن قصب السكر 2024، بهذه الطريقة التي تحفز المزارعين على الاهتمام بزراعتهم ومحصولهم الاستراتيجي.