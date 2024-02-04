رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

سعر طن قصب السكر اليوم.. المزارعون يشكرون الحكومة على زيادة الحوافز

كتب:

رجب آدم
03:02 م | الأحد 04 فبراير 2024
قصب السكر في صعيد مصر

قصب السكر في صعيد مصر

واصلت مصانع السكر في الصعيد استقبال محصول القصب من المزارعين وسط فرحة بين الجميع بعد قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بصرف حوافز لمزارعي القصب تصل إلى 500 جنيه في الطن الواحد عقب توريد المحصول.

سعر طن قصب السكر اليوم

وبعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، أصبح سعر طن قصب السكر اليوم، أعلى من أسعار الموسم الماضي، وتأتي وفقا لما يلي:

- 1500 جنيه سعر طن قصب السكر في حال توريد أقل من 30 طنا.

- 1800 جنيه سعر طن قصب السكر حال توريد محصول 30 طنا.

- 1900 جنيه سعر طن قصب السكر حال توريد بين 30 و40 طنا.

- 2000 جنيه سعر طن قصب السكر حال توريد أكثر من 40 طنا.

وبحسب قرار وزير التموين، فإن سعر طن القصب الأساسي 1500 جنيه، والحوافز المضافة للطن الواحد بحسب ما يتم توريده، أي 300 جنيه حافز على الطن الواحد المورد حال توريد 30 طنا، و400 جنيه للطن الواحد حال توريد أزيد من 30 إلى 40 طنا، و500 جنيه للطن الواحد عندما يورد المزارع أعلى من 40 طنا.

جمعية القصب تشكر الحكومة 

وأكدت جمعية القصب على مستوى الجمهورية في بيان صحفي اليوم، أن هناك حالة ارتياح وفرحة من المزارعين بعد قرار وزير التموين برفع سعر طن قصب السكر من خلال حوافز فورية على كل طن مورد بحسب الكمية، حيث يصل سعر طن القصب 2000 جنيه لكبار المزارعين.

وجهت الجمعية الشكر للقيادة السياسية والحكومة على سرعة الاستجابة لمطالبهم برفع سعر طن قصب السكر 2024، بهذه الطريقة التي تحفز المزارعين على الاهتمام بزراعتهم ومحصولهم الاستراتيجي.

اقرأ المزيد:

سعر طن قصب السكر 2024.. تعرف على قواعد صرف الحوافز الجديدة للمزارعين

3 طلبات برلمانية لتحديد سعر طن قصب السكر وضبط الأسواق ومواجهة التضخم

سعر طن قصب السكر 2023.. والمزارعون في الصعيد يوجهون رسالة: الزيادة مُرضية

سعر توريد طن قصب السكر.. زيادة 290 جنيها في عن العام الماضي

نقيب الفلاحين يناشد الرئيس التدخل لرفع سعر طن توريد قصب السكر
بقلم رجب آدم