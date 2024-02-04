أعلنت مديريات التربية والتعليم عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات التي ظهرت بها النتائج، في ظل الخدمات التعليمية التي تقدمها للتيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وتعريفهم بالخطوات وأماكن التقديم، في ظل الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

وأكدت مديريات التعليم أن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، متاحة أمام جميع الطلاب الراغبين في مراجعة درجاتهم في إحدى المواد أو جميعها، من خلال توجه الطالب وولي الأمر إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب في نطاق المركز والمدينة المقيم بها في أي محافظة على مستوى الجمهورية وتقديم الطلب.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

وتتضمن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، حسب الكتاب الدوري المنظم التظلمات الذي وصل إلى جميع مديريات التربية والتعليم عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ما يلي:

- تقديم ولي أمر الطالب طلب يحدد فيه المادة أو عدد المواد الذي يرغب في التظلم من الدرجات الخاصة بها.

- دفع الرسوم عن كل مادة يتظلم بشأنها طبقاً لما جرى تحديده بالكتاب الدروي الوزاري بواقع 35 جنيها عن كل مادة.

- تحديد موعد للطالب وولي الأمر للاطلاع على ورقة الإجابة عن المادة أو أكثر.

- منع الدخول بهواتف محمولة أو كاميرات للاطلاع على أوراق الإجابة لولي الأمر أو الطالب.

- قيام ولي الأمر والطالب بتدوين وكتابة جميع الملاحظات التي يرونها، وتركها تمهيداً للعرض على الموجه العام للمادة المختص ومراجعتها.

- تحديد موعد للرد على التظلمات من خلال الإدارة التعليمية، ويتم تعديل النتيجة حالة قبول التظلم ووجود مستجدات في الدرجات.