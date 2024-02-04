أمين عام تحالف الأحزاب مرتديا زي العمال: شركاء النجاح المخلصين

ترأس النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الاجتماع الدوري لأمانات عمال تحالف الأحزاب المصرية، مرتديا زي العمال الرسمي تعبيرا منه على الفخر والاعتزاز بهم دائما.

شركاء النجاح

وأوضح «مطر» في تصريح لـ «الوطن»، أنَّ ارتداء زي العمال شرف كبير لكل من يرتديه، فالعمال هم زملاء وشركاء النجاح، الصابرين على ظروفهم والمتمسكين بوطنهم والداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي بعملهم المخلص الدؤوب، لافتًا إلى أنَّ قطاع الصناعة له دور كبير في نهضة الوطن ودعم الاقتصاد بل له الدور الأهم، وهو القاطرة التي تغير الوضع الاقتصادي وتحدث فارقا ملموسا في حياة المواطن، والعمال هم وقود هذا القطاع الواعد.

تحالف الأحزاب

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب إلى أنَّ أمانات الأحزاب برئاسة القيادي العمالي أحمد فاوي الضبع أمين العمال بحزب إرادة جيل ومقرر أمانات عمال التحالف لها دور فعال ومؤثر في دعم القطاع الصناعي، مؤكدا أن العمل الحزبي يتضمن مختلف فئات المجتمع من عمال وموظفين وفلاحين وقيادات تنفيذية، فالكل يعمل من أجل الوطن.

ووجه أعضاء أمانات العمال التحية له على هذه اللمسة والإشارة تقديرًا للعمال ودورهم في نهضة مصر.