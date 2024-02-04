نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف عبر «الوطن».. ظهرت الآن

يرغب آلاف الطلاب والطالبات في محافظة بني سويف، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة بني سويف، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة بني سويف

ويُتيح موقع «الوطن»، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس ويمكن الحصول عليه، من خلال الضغط «هـنـا» وإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة على الفور.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، التي تتضمن تخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية، بالإضافة إلى 30 درجة لمادة الرياضيات، و30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و20 درجة لمادة العلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، بإجمالي 140 درجة.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اعتمد نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69% لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل.