أحمد وفيق يشكر صناع مسلسل «لانش بوكس» بعد الاحتفال بعيد ميلاده: «حبايبي»

احتفل فريق عمل مسلسل «لانش بوكس» أمس بعيد ميلاد الفنان أحمد وفيق، داخل «لوكيشن» التصوير العمل الدرامي، والمقرر عرضه قريباً.

أحمد وفيق يحتفل بعيد ميلاده مع فريق عمل «لانش بوكس»

ونشر أحمد وفيق عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وظهر برفقة غادة عادل وباقي فريق العمل، وهم يحتفلون بعيد ميلاده، وعلق وفيق على المنشور قائلاً: «حبايبي الحلوين بين المشاهد عملولي عيد ميلاد جميل زي قلوبهم».

قصة مسلسل «لانش بوكس»

يدور مسلسل «لانش بوكس» في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول 3 سيدات واحدة منهنّ ربة منزل والثانية تعمل في سوبر ماركت والثالثة تعمل في مستشفى واثنتان منهنّ شقيقتان والثالثة صديقة للأخت الصغرى وتربطهنّ علاقة صداقة قوية.

وخلال أحداث مسلسل «لانش بوكس» تتعرض الثلاث بطلات لعدد من المفارقات التي تؤدي بهنّ إلى خوض مغامرات جديدة ومختلفة تنطلق من خلالها الأحداث والكوميديا التي يقدمها العمل.

أبطال مسلسل «لانش بوكس»

المسلسل مكون من 30 حلقة وهو من بطولة النجمة غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوي عابد، إذ يشكلنّ الثلاثي الذي تقوم عليه الأحداث الرئيسية بالحلقات، إلى جانب أحمد وفيق، والمطرب شاهين، وأسامة أبو العطا، وعمرو رمزي، وهشام إسماعيل.