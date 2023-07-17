أحمد وفيق لـ«الطاهري»: يجب على الفنان التواجد بين الناس ليتدرب على التمثيل

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الممثل عليه أن يتواجد وسط الناس للتدريب على التمثيل، موضحًا: «كنت أحرص على الوقوف على كوبري طلخا لمتابعة حركة الناس واتجاهاتها عندما بدأت تعلم المسرح، حتى أحسن الإخراج وعمل التكوينات والتشكيلات الفنية، فلم أكتفِ بما أشاهده أو أقرأه».

وأضاف «وفيق»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «كنت أبحث عن نفسي في الناس، وتعاملت مع هذا الأمر كأنني أحصل على كورسات، وفي هذا الإطار كل فنان وله طريقته، الفنان نور الشريف كان يحرص على تدوين أهم ما يلاحظه من حركات الناس لاستخدامها في أعماله».

وفيق: أحمد زكي كان يعتمد على تخزين الشخصيات

وأوضح: «أما الفنان أحمد زكي كان يعتمد على الحفظ دون الكتابة، إذ اعتمد على تخزين الشخصيات في ذاكرته لاستخدامها في أعماله، ونور الشريف كان عمليا بشكل أكبر، أما أنا فأعمل بطريقة الفنان أحمد زكي».

وتحدث الفنان عن شخصية لمعي التي جسدها في فيلم «سكوت حنصور»، قائلا: «هذه الشخصية عكس شخصيتي، وكنت هزعل نفسي يومها، كنت بعمل العمل ده وبقول هو في حد بيعمل كده؟».