حملة مكبرة لتطهير المجاري المائية في مركز أبو قرقاص بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير المجاري المائية «الترع ـ المصارف» وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل التي تعيق سير حركة المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الري والجهات المعنية، في إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض.

أعمال تطهير ترعة الديروطية

من جانبه، تابع تاج أبو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال تطهير ترعة الديروطية، بالتنسيق مع إدارة الري بأبو قرقاص وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية ووفق برنامج زمنى لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية.

الحفاظ على معدل سريان المياه

وأوضح أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات، ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية للحفاظ على الصحة العامة.