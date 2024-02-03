قطع المياه في 3 محافظات اليوم وغدا.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها بمحافظات: «المنيا - الدقهلية - دمياط»، وإعادة ضخ المياه في منطقة الخصوص بالقليوبية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في المنيا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن مركز ومدينة دير مواس، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح الغد وحتى الساعة 1 ظهرا، ولمدة 5 ساعات، لافتة إلى أن سبب انقطاع الخدمة هو القيام بأعمال التوسعات بمحطة مياه ديرمواس الجديدة في الجزيرة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

مدة قطع المياه عن بعض مناطق دمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مدينة رأس البر، وذلك اعتبارا من 9 صباح الغد وحتى 3 عصرا لمدة 6 ساعات.

موعد إعادة ضخ المياه في الدقهلية

فيما تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه حتى الساعة العاشرة مساء اليوم عن بعض مناطق مركز طلخا، وهي: «بساط - بطرة - كفر بساط - ديسط - عزبة الحاج خليل»، وعن بعض مناطق مركز شربين، وهي: «الدبوسي - الحطبة - معهد الكبد»، وضعف المياه عن خط بسنديلة التابع لمركز بلقاس للقيام بأعمال صيانة بخط مياه 630 مليمتر.