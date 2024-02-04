«الأرصاد»: انكسار تدريجي في درجات الحرارة.. وشبورة على أغلب الطرق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع تكون الصقيع على المزروعات والمحاصيل الزراعية في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، لأن قيم درجات الحرارة لهذه المناطق خلال فترة الليل تنخفض لأقل من 5 درجات، ما يتسبب في أضرار لبعض النباتات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ موجة البرودة التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي تنكسر تدريجيا، وترتفع درجات الحرارة بسبب مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يحسن الأحوال الجوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ تأثير درجات الحرارة على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، ما يؤدي إلى تكوين الصقيع على بعض المزروعات، موضحا أنّ الظاهرة الجوية المصاحبة لاستقرار الأحوال الجوية هي الشبورة المائية التي ستظهر طوال الأسبوع على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.