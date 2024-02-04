«الأرصاد» عن الارتفاع الطفيف في الحرارة بدءا من الغد: لا تخففوا الملابس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس بدءا من غدا الاثنين وذلك بسبب وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بين 2 إلى 4 درجات، إذ أنَّ الطقس سيكون مائل للدفء على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا وحتى شمال الصعيد، في حين تشهد محافظة جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس دافئ نهارًا.

منخفض جوي على سطح الأرض

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنَّ الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يأتي بسبب منخفض جوي على سطح الأرض قادم من المناطق الصحراوية، كما تزيد فترات سطوح اشعة الشمس، بسبب عدم تكاثر السحب الحاجبة لأشعة الشمس، مما يزيد الإحساس بالطقس المائل للدفء خاصة مع بدء فترات الظهيرة، وحتى بداية ساعات المساء.

تحذير من تخفيف الملابس

لذا حذرت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن» من الإقبال على تخفيف الملابس خلال تلك الأيام المقبلة وحتى الجمعة، مبينة أنَّ هذا الإحساس لن نشعر به إلا خلال ساعات الظهيرة، إذ أن الحرارة ستكون بين 21 إلى 23 على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، في حين تسجل ما بين 26 إلى 27 على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء تعود الحرارة الصغرى لمعدلاتها الطبيعية.

ارتفاع مؤقت حتى مطلع الأسبوع المقبل

وأكّدت منار غانم أنَّ هذا ارتفاع مؤقت، إذ تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية مع مطلع الأسبوع المقبل، لتسود أجواء شتوية معتدلة على جميع الأنحاء.