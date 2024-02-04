عاجل.. «الأرصاد» تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، مقارنة بطقس الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم.. ودرجة الحرارة

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن حالة الطقس اليوم الأحد تسجل ارتفاعا بين درجة ودرجتين، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى والسواحل ومدن القناة وصولا إلى شمال الصعيد 18 درجة، طوال ساعات النهار، إذ يسود طقس مائل للبرودة ليلا، في حين تتراوح الصغرى بين 8 لـ10 خلال فترات الليل وحتى الصباح الباكر، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية.

محافظات تشهد سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق اليوم سقوط أمطار، بحسب صور الأقمار الصناعية، والتي أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتابعت: «الفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى».

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة اليوم على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 18 09

أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 9

دمنهور 18 9

وادي النطرون 17 8

كفر الشيخ 17 9

المنصورة 17 9

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 17 9

دمياط 18 10

بورسعيد 18 10

الإسماعيلية 19 8

السويس 19 8

العريش 18 7

رفح 17 8

رأس سدر 19 8

نخل 16 2

كاترين 12 1-

الطور 19 9

طابا 17 8

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 17 9

مطروح 18 10

السلوم 17 9

سيوة 18 5

رأس غارب 20 12

الغردقة 21 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 6

بني سويف 18 5

المنيا 18 4

أسيوط 18 5

سوهاج 19 5

قنا 21 7

الأقصر 21 6

أسوان 21 8

الوادي الجديد 19 5

أبوسمبل 20 8