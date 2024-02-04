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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة المنوفية.. الرابط والموعد

كتب:

عصام علم الدين
02:46 م | الأحد 04 فبراير 2024
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في محافظة المنوفية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير الماضي وبداية إجازة نصف العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، عن قرب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 منتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد اعتمادها في قطاع المعاهد الأزهرية وإرسالها إلى المحافظات تمهيدا لإرسالها إلى جميع المدارس في المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 

ويبحث العديد من طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول عن رابط الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية للحصول على النتيجة فور ظهورها، ويمكن الحصول عليها من هـنـا.

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بقلم عصام علم الدين