علي جمعة يُشيد بتنظيم معرض الكتاب: فعالية مهمة في تاريخ مصر

أشاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بالتنظيم الكبير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أنّه حضر الدورة الأولى للمعرض منذ 55 عامًا، معتبرًا إياه فعالية مهمة في تاريخ مصر.

وأوضح جمعة، خلال ندوة بعنوان «دور مؤسسة مصر الخير في التنمية المجتمعية» على هامش فعاليات المعرض، أنّ مؤسسة مصر الخير بدأت عملها أوائل عام 2007 بهدف إنشاء نموذج للعمل الخيري من أجل خدمة المجتمع والناس، مشيرا إلى أنّ المؤسسة ترعى 5 مجالات مهمة للقضاء على الجهل والمرض والفقر، مؤكدًا حرصها على أن يبدأ الإنسان في تنمية حقيقية تحت شعار «من الناس للناس».

وأوضح جمعة أنّ المؤسسة تهدف إلى إدارة الأموال والوصول بها إلى المستحقين والمستفيدين، وتهدف إلى البقاء في خدمة المواطنين حتى بعد رحيل مؤسسيها.

وأكد أنّ الحضارة الإسلامية بنيت على فكرة المؤسسية لخدمة الناس، وأنّ المال هو ملك الله، والعمل الخيري طلب لرضا الله وتنمية المجتمع والنهضة به.

وشدد علي جمعة على أهمية التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية وقطاع الأعمال والإعلام من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مؤكدًا رغبته في أن تكون مصر أساس الريادة والقيادة وأن تكون المؤسسة نموذجًا للعمل الأهلي.

وأشار إلى أنّ مؤسسة مصر الخير اهتمت بالتدريب والتكنولوجيا والشفافية، وأنّها تفوقت على مثيلاتها في الوصول إلى فئات المجتمع، وأنّها أكبر من تلك المؤسسات بـ27 ضعفا، وذلك بسبب التزامها بالهدف الواضح والرسالة الواضحة.

وتأتي مشاركة مؤسسة مصر الخير في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار حرصها على نشر الوعي والثقافة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.