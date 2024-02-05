سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-2-2024 في بداية التعاملات، وفق آخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية، ويتساءل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.