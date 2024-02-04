يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، حيث انتهت الامتحانات يوم 22 الماضي واستمرت لمدة أسبوع.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية سيكون نهاية هذا الأسبوع بحد أقصى، حيث تجري عملية التصحيح يعقبها المراجعة النهائية ورصد الدرجات واعتمادها، ومن ثم توزيعها على جميع المعاهد الأزهرية.

رابط الحصول على الشهادة الابتدائية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، كيفية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، وذلك من خلال الضغط على هنا.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية انتهت يوم 24 يناير، أعقبها بداية إجازة نصف العام الدراسي الأول، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير.