رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية 

كتب:

عصام علم الدين
04:21 م | الأحد 04 فبراير 2024
أثناء عملية التصحيح

أثناء عملية التصحيح

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، حيث انتهت الامتحانات يوم 22 الماضي واستمرت لمدة أسبوع.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية 

وقال الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية سيكون نهاية هذا الأسبوع بحد أقصى، حيث تجري عملية التصحيح يعقبها المراجعة النهائية ورصد الدرجات واعتمادها، ومن ثم توزيعها على جميع المعاهد الأزهرية.

رابط الحصول على الشهادة الابتدائية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، كيفية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 محافظة المنوفية، وذلك من خلال الضغط على هنا.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية انتهت يوم 24 يناير، أعقبها بداية إجازة نصف العام الدراسي الأول، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير.

اقرأ المزيد:

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة مطروح.. الموعد والرابط

رابط وموعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. جار التصحيح

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية.. الموعد والرابط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الغربية.. اعرف موعدها
بقلم عصام علم الدين