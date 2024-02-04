المنطقة الشرقية تتصدر.. تقرير يكشف كمية مياه الشرب المنتجة والمستهلكة في القاهرة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، بشأن كمية مياه الشرب المنتجة والمستهلكة على مستوى مناطق المحافظة، أنّ المنطقة الشرقية تعد أعلى المناطق المنتجة للمياه.

نسب إنتاج المياه في محافظة القاهرة

أوضح التقرير أنّ كمية المياه المنتجة بالمنطقة الشرقية بلغت 1840.97 متر مكعب، من إجمالي المحافظة الذي يبلغ 4225.5 متر مكعب، وبلغت نسبتها 33%.

المنطقة الغربية

وأشار إلى أنّ المنطقة الغربية بالقاهرة، تعد أقل المناطق المنتجة فعليًا للمياه، إذ بلغت نسبتها 9% من إجمالي المحافظة، وتعتبر المنطقة الشرقية أعلى المناطق المستهلكة للمياه بنسبة 43% من إجمالي المحافظة، والمنطقة الغربية أقل المناطق وبنسبة 9%.

وأوضح أنّ عدد المشتركين في محافظة القاهرة بلغ 1108922 مشتركًا، وأعلى نسبة مشتركين بالمنطقة الشرقية، بلغت 40% من إجمالي المشتركين بالمحافظة، وبلغت نسبة الفاقد 73% من كمية المياه المنتجة بالمحافظة، وأعلى نصيب للفرد من المياه يوجد بأحياء المنطقة الغربية بالعاصمة إذ بلغ 90.41 لتر يوميًا بينما بلغ نصيب الفرد بالمنطقة الشمالية 58.04 لتر يوميًا وهو يعتبر أقل المناطق بالمحافظة.