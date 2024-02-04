16 إجراء لخفض فاتورة استهلاك مياه الشرب.. احرص عليها

ناشدت محافظة القاهرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب المواطنين بضرورة اتباع إجراءات توفيرالمياه وفاتورة الاستهلاك، ومن تلك الاجراءات والضوابط التى نشرها تقريرالمحافظة مايلي:

- عدم ترك صنبور المياه مفتوح أثناء غسل اليد.

- استخدام رشاش المياه في ري النباتات.

- ضرورة استخدام نظام ثنائي التصريف في السيفون.

- إصلاح السيفون التالف لمنع الهدر في حالة التسريب.

- عدم فتح صنبور المياه أثناء غسيل الأسنان والحلاقة واستبدالها بكوب من المياه.

أسباب ضعف المياه

- من أسباب ضعف المياه، فتح المياه باستمرار دون مبرر، رش المياه في الشوارع، غسيل العربيات بالخرطوم، استخدام أكثرمن موتور بعمارة واحدة.

- عدم استخدام وصلات مياه غير قانونية.

- تركيب عداد مسبق الدفع.

- غلق المحبس عند تسريب السيفون، وصيانة التسريب للحد من ارتفاع قيمة الفاتورة.

- استخدام غسالة الملابس بكامل حمولتها.

- استخدام فوطة مبللة ودلو عند غسيل السيارة بدلا من الخرطوم.

- توعية الأطفال بأهمية المياه وطرق ترشيدها.

استخدام منظم المياه

- التقليل من وقت الاستحمام لتوفيرالمياه.

- تركيب منظم المياه لترشيد الاستهلاك.

- صيانة دورية للحنفيات والمواسير الخاصة بالماء.

- استبدال المراحيض القديمة بأخرى ذات تدفق مياه منخفض.