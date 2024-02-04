ضبط ملح وسلع غذائية مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالمنوفية 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة أسامة مصطفى، حملة مكبرة على مركز ومدينة منوف، أسفر عن تحرير 4 محاضر وعدد من المضبوطات مجهولة المصدر.

ضبط 5 طن ملح طعام

وأسفرت الحملة، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان بقرية دبركي دائرة قسم شرطة منوف وبحوزته 5 أطنان ملح طعام خشن، لقيامه بإدارة نشاط بدون ترخيص، وجرى تحرير محضر جنحة رقم 259 لسنة 2024 مركز شرطة منوف، بالإضافة إلى ضبط صاحب محل بيع حبوب وأعلاف بشارع الخضري دائرة مركز شرطة منوف، وبحوزته 825 كجم فول مجهول المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 280 لسنة 2024 مركز منوف.

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة كذلك عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لصناعة الألبان بقرية تتا دائرة مركز شرطة منوف، وبحوزته 300 كجم ملح طعام و400 كجم جبنة رومي وطن جبنه الحرمين و1000 طبق أرز بلبن مجهول المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 1222 لسنة 2024 مركز منوف، كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحوم دائرة مركز شرطة منوف وبحوزتها 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر.

تحرر محضر جنحة رقم 318 لسنة 2024 مركز شرطة منوف.