اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، حيث بلغت نسبة النجاح 86% على مستوى المحافظة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة سوهاج، بعد اعتمادها من المحافظ، ومن المقرر توزيع النتيجة على المدارس بنطاق المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي بلغ 83 ألفا 717 طالبا وطالبة، حضر منهم 83 ألفا و330، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 71 ألفا و343 طالبا، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير الماضي.