رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في دمياط عبر «الوطن».. بالاسم ورقم الجلوس

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط عن كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، عقب اعتماها اليوم من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بنسبة نجاح 89.1%.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط 2024

ويستطيع الطالب أو ولي الأمر، تنزيل ملف نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط 2024 من هـنـا، وفتح الملف من التنزيلات أو الملفات من خلال الموبايل أو الكمبيوتر، وفتح ملف النتيجة بالكامل، ومن خلال إدخال الاسم أو رقم الجلوس في خانة البحث يمكنه الحصول على النتيجة كاملة، ودرجات الطالب في كل مادة من المواد.

توزيع دراجات الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط 2024

وتظهر درجات الطالب في الشهادة الإعدادية وكل مادة من المواد حيث تبلغ الدرجات العظمى في كل مادة من المواد «عربي 40 - إنجليزي 30 - دراسات 20 - جبر 15 - هندسة 15 - مجموع رياضيات 30 - علوم 20 - مجموع 140»، والمواد التي لا تضاف للمجموع تشمل الدين 20 والفنية 10 والحاسب 10 درجات.