يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج، عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، وذلك بعد إعلان ظهورها اليوم واعتمادها من محافظ سوهاج بنسبة نجاح 86% على مستوى مدارس المحافظة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، وذلك بعد انتظار الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة النتيجة عقب ظهورها، ويمكن الحصول على رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج من خلال الضغط على هنا.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير المقبل وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الأول التي بدأت يوم 27 يناير الماضي وتستمر لمدة 14 يوما.