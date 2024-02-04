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موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

كتب:

عصام علم الدين
06:11 م | الأحد 04 فبراير 2024
أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول

أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج، عن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية اليوم الأحد واعتماد النتيجة من قبل محافظ سوهاج بنسبة نجاح 86%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج بداية من الغد، من خلال تقديم الطلاب على طلب بالإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

وبلغت تكلفة رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج، 35 جنيها للمادة الواحدة تدفع في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وبمجرد ظهور نتيجة التظلم وحصول الطالب على بعض الدرجات يسترجع أمواله مجددا.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

الجدير بالذكر، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج انتهت يوم 24 يناير الماضي، وبلغ عدد الطلاب نحو 83 ألفا 717 طالبا وطالبة، حضر منهم 83 ألفا و330 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 71 ألفا و343 طالبا.

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بقلم عصام علم الدين