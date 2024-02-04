يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 13محافظة، وذلك بعد إعلان مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، بالإضافة إلى روابط النتيجة وطرق الحصول عليها، فيما ينتظر الطلاب إعلان النتيجة في بعض المحافظات، لاسيما قطاع جنوب الصعيد والمقرر اعتمادها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 13محافظة، تم الإعلان عنها من خلال «الوطن»، خلال الساعات الماضية وذلك عقب اعتمادها من المحافظين وجاءت كالتالي:-

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 13محافظة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، إذ جاءت النتيجة بمتوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و464 طالبًا، ويتمكن الطالب من الحصول عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط النتيجة، وذلك بنسبة نجاح 89.1%، إذ أدى 31 ألفا و527 طالبا الامتحان، ونجح منهم 28 ألفا و76 طالبا، ويتمكن الطالب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة دمياط من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي محافظة بني سويف، اعتمد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، بنسبة بنجاح 73.69% لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل، ويحصل الطالب على النتيجة من خلال هذا الرابط.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في البحيرة

كما اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة، بنسبة نجاح بلغت 80.3% وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي محافظة مطروح، اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 79.3%، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2024

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، بنسبة نجاح 83.6%، ويحصل عليها الطلاب من خلال الضغط على هذا الرابط.

وفي محافظة كفر الشيخ، اعتمد المحافظ اللواء جمال نور الدين، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 80.33%، ويحصل عليها الطالب من خلال هذا الرابط.

وفي محافظة الفيوم من المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القادمة من خلال هذا الرابط.

ويترقب أولياء الأمور في محافظة الدقهلية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا من خلال هذا الرابط.

وفي محافظة الإسماعيلية يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال هذا الرابط.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بنسبة نجاح بلغت 75% في جميع المواد الأساسية، وجاءت نسبة النجاح في المواد على النحو الآتي «اللغة العربية 97%، اللغة الإنجليزية 86.68%، الرياضيات 90%، العلوم 83%، دراسات 91%»، ويحصل الطالب على النتيجة من خلال هذا الرابط.

وفي محافظتي الأقصر وأسوان، أعلنت المديريات أنه سيتم الإعلان عنها خلال يوم الأربعاء المقبل 7 فبراير على أن يحصل عليها الطلاب من خلال المدرسة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وعن توزيع درجات الشهادة الإعدادية في المحافظات، أعلنتها مديريات التربية والتعليم بمجموع 140 درجة للترم الأول وجاءت كالآتي :-

- اللغة العربية 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية 30 درجة.

-الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

- الرياضيات 30 درجة.

- العلوم 20 درجة.

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 نهاية العام بمجموع كلي 280 درجة، وجاءت كما يلي:-

- اللغة العربية 80 درجة.

-اللغة الإنجليزية 60 درجة.

-الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

-الرياضيات 60 درجة.

-العلوم 40 درجة.