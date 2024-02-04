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خريطة قطع المياه في 8 مراكز بمحافظة المنوفية غدا الاثنين

كتب:

عصام علم الدين
06:28 م | الأحد 04 فبراير 2024
حنفية مياه

حنفية مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن خريطة قطع المياه في جميع مدن ومراكز المحافظة غدًا الاثنين الموافق 5 فبراير، ومن المقرر انقطاع المياه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

ووجهت شركة المياه بالمنوفية المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه اللازمة، لاستخدامها خلال الـ 4 ساعات السابق ذكرها.

خريطة قطع المياه بمحافظة المنوفية غدًا

مركز شبين الكوم: مدينة شبين الكوم - كفر المصيلحة - ميت خاقان - طنبدي - كفر طنبدي - شنوان.

مركز تلا: طوخ دلكة - ميت أبو الكوم.

مركز الشهداء: زاوية الناعورة - عشما. 

مركز بركة السبع: كفر هلال. 

مركز منوف: زاوية رزين. 

مركز الباجور: سبك - كفر محمود - بي العرب. 

مركز أشمون: طليا - شطانوف - ابو شعرة - شما - جريس. 

مركز قويسنا: قويسنا البلد - شبرا بخوم. 

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بقلم عصام علم الدين