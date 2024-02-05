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توافد السياح على مسجد الميناء في الغردقة.. صُمم على طراز المسجد النبوي

كتب:

شاذلى عبدالراضي
03:46 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يشهد مسجد الميناء الكبير بالغردقة توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس رواج السياحية الدينية من خلال جولات اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة، في ظل انتعاش سياحة الشتاء بمدينة الغردقة. 

توافد السياح على مسجد الميناء 

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» حول انتعاش سياحة الشتاء في مدينة الغردقة وتوافد السياح لمشاهدة مسجد الميناء الكبير، إلى أن المسجد هو أحد أكبر مساجد مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر، ويضم مركز ثقافي إسلامي يشرح الدين الإسلامي بثلاث لغات أجنبية مختلفة بالإضافة إلى مكتبة تضم كتب بـ 12 لغة عن تعاليم الدين الإسلامي. 

وأشار إلى أن السائحات يحرصن على ارتداء الاسدال بغرفة ملحقة بالمسجد قبل دخول صحن المسجد وذلك من شروط الدخول إلى المسجد. 

مسجد الميناء الكبير بالغردقة 

وأشار هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة هو أكبر مساجد البحر الأحمر مقام على مساحة 8 آلاف متر، افتتح عام 2012 ويقع على البحر جنوب الغردقة، ويتسع لأكثر من 10 آلاف مصلي،  وصمم على طراز المسجد النبوي حيث يضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة، وقاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات ومركز ثقافي.

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