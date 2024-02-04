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رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية استعدادا لإعلان النتيجة بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
07:36 م | الأحد 04 فبراير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية استعدادا لإعلان النتيجة، بإشراف محمود الفولي وكيل الوزارة، يصاحبه طارق سعد مدير عام التعليم العام، وغباشي عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة.

متابعة رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية

وقال «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تابع عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات في الكنترول اليوم، ومن المقرر الانتهاء من رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية خلال الساعات القادمة، استعدادا لإعلانها في جميع مدارس المحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول سيتم اعتمادها بمجرد الانتهاء من المراجعة النهائية وبحد أقصى يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهات بضرورة تحري الدقة أثناء رصد وتجميع الدرجات في الكنترول.

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