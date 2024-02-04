أستاذ مناعة: كل البشر لديهم خلايا سرطانية كامنة في أجسامهم (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن مرض السرطان أصبح مختلفا في توصيفه وتعريفه، عن أول ظهور به، لافتة إلى أن كل البشر عندهم خلايا سرطانية كامنة في أجسادهم.

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الخلايا السرطانية تظل تتكاثر ولا تتوقف نهائيا ومع كبر الحجم تؤثر على الأعضاء الأخرى، وتأخذ الغذاء من الخلايا الأخرى، ولكن كل الأمر يعتمد على إن جهاز المناعة يلتهمها».

وأضافت: «كلما كان جهاز المناعة قويا كلما تمكن من القضاء على الخلايا السرطانية، وكلما ضعف كلما كبرت الخلايا السرطانية وتكاثرت ولا يستطيع إيقافها».