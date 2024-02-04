رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2024

كتب:

شاذلى عبدالراضي
10:11 م | الأحد 04 فبراير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر

وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة الأقصر، حيث يتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر فور اعتمادها من محافظ الأقصر. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 

وقال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم الأقصر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول فور انتهاء أعمال التصحيح 2024 واعتمادها من المستشار محافظ الأقصر.

موعد الشهادة الإعدادية بالأقصر 

وأكد وكيل التربية والتعليم بالأقصر، أن المعلمين تحروا الدقة والرفقق أثناء تصحيح أوراق إجابات الامتحانات مشيدا بالجهد المبذول والأداء المتميز، في أعمال المراجعة والرصد.

مؤكدا أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم إعلان النتيجة.

فى سياق آخر شهد صبري خالد عثمان وكيل التعليم بالأقصر الجلسة الختامية لمؤتمر «تيسير الانتقال إلى سوق العمل»، وحصل تعليم الأقصر على مركز متقدم ضمن أفضل العروض التي قدمت من بين المحافظات المشاركة ممثَلاً في مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية.

اقرأ المزيد:

تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الأقصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

تكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم ولطفي لبيب وبشارة في مهرجان الأقصر

إهداء الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للفنان الراحل طارق عبد العزيز

إدارة مهرجان الأقصر تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين
بقلم شاذلى عبدالراضي