نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 بمحافظة الأقصر، حيث يتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر فور اعتمادها من محافظ الأقصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

وقال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم الأقصر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول فور انتهاء أعمال التصحيح 2024 واعتمادها من المستشار محافظ الأقصر.

موعد الشهادة الإعدادية بالأقصر

وأكد وكيل التربية والتعليم بالأقصر، أن المعلمين تحروا الدقة والرفقق أثناء تصحيح أوراق إجابات الامتحانات مشيدا بالجهد المبذول والأداء المتميز، في أعمال المراجعة والرصد.

مؤكدا أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم إعلان النتيجة.

فى سياق آخر شهد صبري خالد عثمان وكيل التعليم بالأقصر الجلسة الختامية لمؤتمر «تيسير الانتقال إلى سوق العمل»، وحصل تعليم الأقصر على مركز متقدم ضمن أفضل العروض التي قدمت من بين المحافظات المشاركة ممثَلاً في مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية.