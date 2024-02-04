استثمارات رأس الحكمة

تطوير منطقة رأس الحكمة يمثل موضوع الساعة، ونتمنى أن يتم الإكثار من تلك الفرص الاستثمارية نظراً للبُعد المستقبلى لها، فالاستثمار الأجنبى يرفع عن الدولة البحث عن الدعاية، لأن المستثمر يكون هو نفسه صاحب الدعاية للتسويق للمنطقة أو الفندق، كذلك موضع الاستثمار، بعد أن قام بعمل دراسة جدوى ودراسة اقتصادية أظهرت عائد الربح والفترة الزمنية للحصول على هذا العائد.

وعندما نتحدث عن منطقة رأس الحكمة التى تم عليها العديد من الدراسات القوية والتى أوضحت أنها موضع استثمارى ناجح، وتحتاج لحملات الدعاية التى يقوم بها المستثمر الأجنبى، وكذلك يتحمل هذا المستثمر تدريب العاملين للعمل بمستوى مرتفع، تكون تلك المنطقة منطقة جذب استثمارات فى المنطقة المحيطة، استثمار بمختلف أشكاله متمثل فى استثمار زراعى وتوفير فرص عمل وصناعات تقوم عليها تلك المناطق والمناطق المحيطة والسياحة المستدامة، حيث يعتبرها السائح مكانه.

واليوم طائفة المعمار، أى العاملون فى المعمار، كانوا فى الماضى يذهبون إلى الدول العربية حتى يعملوا نظراً لتوافر فرص العمل فى الإعمار فى تلك الدول، ولكن اليوم القوة الاستيعابية للإنشاءات والإضافات فى مصر والغرف الفندقية والعمارات الإسكانية التى فى مراحل الإنشاء ستوفر الكثير من فرص العمل للعاملين فى طائفة المعمار وتزيد من دخلهم، وتكون تلك ما يُعرف بالسياحة المستدامة وهى السياحة التى تراعى تماماً آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار، والصناعة، والبيئة، والمجتمعات المضيفة.

يمكن أن تشمل السياحة النقل الأساسى إلى الموقع العام، والنقل المحلى، والإقامة، والترفيه، والاستجمام، والتغذية، والتسوق. يمكن أن تكون مرتبطة بالسفر للترفيه والعمل، وهو نفسه ما يحدث فى منطقة رأس الحكمة، حيث يوفر هذا الاستثمار الأجنبى فرص العمل والأولوية لأبناء تلك المنطقة فى العمل فيها والسفر للخارج والعمل مع هؤلاء المستثمرين الأجانب، فالمستثمر الأجنبى يهمه أن الشخص الذى يعمل معه يكون ماهراً بوظيفته ويقدم له العمل على أكمل وجه والاستثمار فيه يكون مجدياً ومربحاً.

مشروع رأس الحكمة استفادة رائعة للدولة المصرية، حيث تستفيد الدولة منه بطريقة لا يتخيلها الشعب المصرى من حجم الصناعات القائمة على هذا المشروع من صناعات منذ سنين نتكلم عنها، إلا أن هذا المشروع يوفر العديد من الصناعات التى أتمنى أن تنفذ على مدى سنين قصيرة، ويكون حجم الاستثمار الموجود فى المنطقة كبيراً جداً، أتمنى أن يشجع ناساً أكثر لأن تتوجه أنظارهم نحو المنطقة وعلى المناطق الساحلية فى مصر التى تتميز تقريباً بجو طيب جداً طوال 365 يوماً ما عدا أياماً قليلة جداً التى يمكن أن يكون فيها برد قوى أو حرارة الجو مرتفعة بعض الشىء، ولكن المناطق الساحلية المصرية يكون فيها العديد من الأنشطة الكثيرة جداً، الناس يقضون فيها سهرات طيبة ويخلق هذا تنافساً فى المناطق القريبة من رأس الحكمة التى تتميز بوجود العديد من الشواطئ التى ليس لها مثيل. فالشواطئ المصرية جميلة جداً جداً جداً، ربنا ميز مصر بخيرات كثيرة وواضح تماماً أنه بدأ يصبح هناك ذكاء فى استغلال هذه المميزات، لأن اليوم هذا الاستثمار يحدث على أرض مصر، وهناك توضيح، المستثمر الأجنبى لن يأخذ الأرض ويرحل لبلده أو الفندق، بل بالعكس أرض مصر هى المستفيد الأول منه ومن بنائه، وكذلك أبناء مصر الذين يعملون فيه، مصر وأبناؤها وكل من فيها مستفيدون. وكذلك هذا المشروع سيؤدى لفتح المطارات والطرق والصناعات الكثيرة جداً والعديد من مرافق الحياة فى تلك المناطق الجديدة.

مستشار وزير السياحة الأسبق