صيدلانية تكشف عبر قناة الناس خطورة شرب المياه الغازية: تدمر صحة الإنسان

حذرت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة جامعة الأزهر، من استبدال المياه الغازية بشرب المياه، لافتة إلى أن المياه الغازية تحتوي على سكريات وألوان ومواد حافظة، وكلها تعتبر خطرا على صحة الإنسان، لأنها تعتبر مياها جرى تلويثها.

تنظيف الجسم من السموم

وتابعت أستاذ الصيدلة جامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لازم نشرب المياه قبل كل وجبة، وأول ما أصحى من النوم ويفضل عصر ليمون عليها لأنها تعمل على ليونة كل أعضاء الجسم، وتنظيف الجسم من السموم».

شرب المياه قبل النوم

واستكملت: «لا يفضل شرب المياه قبل النوم، لأن حيوية الجسم تكون قليلة، كمان تعمل على إن الإنسان يقلق للتبول ليلا، فيجب توزيع المياه على مدار اليوم من الصباح وقبل الوجبات، وعلى مدار اليوم حتى تصل إلى 8 أكواب».