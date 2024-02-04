أول ظهور للفنان علاء مرسي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة (فيديو)

قام الفنان شريف باهر، ببث مباشر مع الفنان علاء مرسي داخل المستشفى، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، صباح اليوم، ليطمئن جمهوره، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان علاء مرسي

وطمأن الفنان علاء مرسي جمهوره على استقرار حالته الصحية، لافتًا إلى أنه سيقضي يومين داخل المستشفى من أجل الاطمئنان عليه، قائلًا: «الحمد لله أنا زي الفل والحمد لله هخرج بعد بكرة آخر حلويات، عندي شوية مشاكل بسيطة في القولون وسأخضع للرعاية الطبية حتى الخروج من المستشفى».

آخر أعمال الفنان علاء مرسي

وكشفت زوجة الفنان علاء مرسي لـ«الوطن» عن خضوعه لجراحة طبية دقيقة بعد تعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية، وكان آخر أعمال الفنان علاء مرسي مشاركته فى فيلم «أبو نسب»، مع الفنان محمد إمام والذي تم عرضه فى موسم أفلام رأس السنة، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدر ايرادات شباك التذاكر.