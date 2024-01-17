رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بشرى سارة بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

كتب:

أيمن حمزة
11:45 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
مي عبد الحميد توقع بروتوكول تعاون لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

مي عبد الحميد توقع بروتوكول تعاون لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وقَّعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسؤولي الصندوق والبنك.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنّ بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

إتاحة تمويل عقاري إضافي

وأضافت أنّ البروتوكول الجديد، يهدف لإتاحة تمويل عقاري إضافي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق، بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل من البنك التجاري الدولي، 7 مليارات جنيه.

ومن جهته، قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB، إنّ توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقاري المدعوم لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و7%؜ و8%، بما يسهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

دعم مبادرات التمويل العقاري

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان، في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص CIB على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها، تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأضاف أنّ البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، إذ بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 26 ألف عميل، وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أنّ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

اقرأ المزيد:

إقبال على شراء كراسة شروط الإسكان الإجتماعي في القليوبية.. اعرف الشروط

فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي اليوم

5 فروق بين شقق الإسكان الإجتماعي والإسكان المتوسط.. تعرف عليهم

الإسكان تستقبل راغبي حجز أراضي الإسكان الإجتماعي ببنوك التعمير غدا

الإسكان الإجتماعي: ندعم أصحاب الوحدات ولم نحاسبهم على الأرض أو المرافق

للعاملين بـ الأوقاف.. فرصة للحصول على شقق في الإسكان الإجتماعي

محافظ الغربية يعتمد نتيجة مستحقي الإسكان الإجتماعي بأرض الجزيرة بزفتى

محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي

الأحد.. بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان الإجتماعي بالسادات

تعرف على مواقع أراض الإسكان الإجتماعي

خطوات الحصول على التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان

طلب إحاطة من وكيل «إسكان النواب» بشأن تحديات التمويل العقاري

«التمويل العقاري» يوجه بزيادة نسب الإنجاز في مشروع الإسكان الأخضر بـ«حدائق العاصمة»

تبدأ من 194 ألف جنيه.. أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري

فترة سداد تصل إلى 20 عاما.. تفاصيل التمويل العقاري من بنك قناة السويس

أفضل بنكين للحصول على قروض التمويل العقاري.. «لو عايز تشتري شقة جديدة»
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.