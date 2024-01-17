بشرى سارة بشأن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وقَّعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسؤولي الصندوق والبنك.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنّ بنك CIB من الشركاء المهمين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

إتاحة تمويل عقاري إضافي

وأضافت أنّ البروتوكول الجديد، يهدف لإتاحة تمويل عقاري إضافي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق، بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للتمويل من البنك التجاري الدولي، 7 مليارات جنيه.

ومن جهته، قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB، إنّ توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات التمويل العقاري المدعوم لجميع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و7%؜ و8%، بما يسهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

دعم مبادرات التمويل العقاري

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان، في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص CIB على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها، تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأضاف أنّ البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، إذ بلغت محفظة التمويلات العقارية 4.3 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 26 ألف عميل، وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أنّ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعتبر بمثابة بداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.