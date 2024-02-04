انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية غدا.. ملابس ومنتجات جلدية وأجهزة كهربائية

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بـ«تموين الإسكندرية»، المتحدث الرسمي باسم المديرية، إن فعاليات الأوكازيون الشتوى تبدأ غدا الاثنين، وتستمر لمدة شهر، حتى 4 مارس المقبل، مشيرا إلى اشتراك 51 محلا للملابس والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية، وما زال باب الاشتراك مفتوح.

وضع الأسعار على كل منتج

وأشار «القلش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، قد استعدت لبدء فعاليات الأوكازيون، الذي يستمر لمدة شهر، بدءا من غد الاثنين، مؤكدا أنه جرى التنبية على المشاركين في الأوكازيون الشتوي، بضرورة وضع الأسعار على كل منتج قبل الخصم وبعده، وفقا لتخفيضات أسعار الأوكازيون.

أسبوعان لكل محل

وأوضح المهندس محمود القلش، أن وكيل الوزارة اجتمع مع أحمد عبد الحميد، مدير التجارة الداخلية، لتيسير إجراءات استخراج التراخيص للمحلات المشاركة في الأوكازيون، الذي يتيح لكل محل الاشتراك لمدة أسبوعين.

وتشارك في الأوكازيون، محلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية، وغيرها من الأنشطة المختلفة.