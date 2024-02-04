مد سن المعاش 2024.. من هم أول المستفيدين بقرار تغيير عمر التقاعد؟

أوضحت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنّ تغيير سن الخروج على المعاش يتعلق بمن يبلغ عمره 65 عامًا في عام 2040، مشيرة إلى أنه لا يوجد مد سن المعاش في عام 2024، إذ يبقى توقيت الخروج على المعاش كما هو عند عمر 60 عامًا.

من هم أول المستفيدين من تغيير سن التقاعد؟

أكدت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ الموظفين مواليد عام 1975 هم أول المستفيدين من تغيير سن التقاعد، وسوف يتقاعدون في عام 2040 نظرًا لبلوغهم سن 65 عامًا في ذلك الوقت.

تغيير سن الخروج على المعاش

ونشرت «الوطن» التفاصيل الكاملة حول تغيير سن المعاش، والذي من المقرر تطبيقه رسميًا في 2040 على الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، لمواليد عام 1975 وهم أول المستفيدين بالقرار نظرًا لبلوغهم سن 65 عامًا في 2040، تطبيقًا لقانون التأمينات.

وفي النقاط التالية أبرز الفئات التي ينطبق عليها مد سن المعاش 2024، وفقًا لما صرحت به مصادر بهيئة التأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»:

ما هي الفئات التي ينطبق عليها تغيير سن التقاعد؟

توحيد سن الشيخوخة ليكون في سن 65 عامًا بدلا من 60 عامًا، من أول يوليو 2040، إذ سيتم رفع السن تدريجيًا من 60 حتى 65 عاًما بداية من 2032 حتى 2040.

- مواليد عام 1975 من الموظفين، موعد خروجهم سيكون عام 2040، وذلك عند بلوغ سن 65 عامًا.

- مواليد عام 1977 موعد الخروج سيكون عند عام 2042.

- مواليد عام 1978 موعد الخروج سيكون عام 2043.

- مواليد عام 1979، موعد الخروج سيكون عام 2044.

- مواليد عام 1980 موعد الخروج سيكون عام 2045.

- مواليد عام 1981 موعد الخروج على المعاش عند عام 2046.

- مواليد عام 1982 موعد الخروج على المعاش عند عام 2047.

- مواليد عام 1983 موعد الخروج على المعاش عند عام 2048.

-مواليد عام 1984 موعد الخروج على المعاش عند عام 2049.

- مواليد عام 1985 موعد الخروج على المعاش عند عام 2050.

- مواليد عام 1986 موعد الخروج على المعاش عند عام 2051.

- مواليد عام 1987 موعد الخروج على المعاش عند عام 2052.

- مواليد عام 1988 موعد الخروج على المعاش عند عام 2053.

- مواليد عام 1989 موعد الخروج على المعاش عند عام 2054.

- مواليد عام 1990 موعد الخروج على المعاش عند عام 2055.

-مواليد عام 1995 موعد الخروج على المعاش عند عام 2060.

- مواليد عام 2000 موعد الخروج على المعاش عند عام 2065.