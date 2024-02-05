تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية عبر «إنستاباي».. اعرف الخطوات

يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية المختلفة وحدود السحب على تطبيق إنستاباي.

يقدم التطبيق العديد من الخدمات للمستخدمين، مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير، ويتميز بدرجة حماية عالية للمعاملات المالية والبيانات الشخصية للمستخدمين.

تستعرض «الوطن» فيما يلي كيفية تحويل الأموال للمحافظ الإلكترونية عبر إنستاباي، بالإضافة إلى حدود السحب:

تحويل الأموال عبر إنستاباي:

لإجراء تحويل فوري لأي محفظة إلكترونية، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على علامة "إرسال نقود". اضغط على "رقم الهاتف". اضغط على علامة "المحفظة الإلكترونية". أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله، وراجع تلك البيانات جيدًا، ثم اضغط على "التالي". في الخطوة الأخيرة، أدخل الرقم السري المكون من 6 أرقام واضغط على "إدخال". في النهاية، ستظهر رسالة تُفيد بأن التحويل قد تم بنجاح.

حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستاباي: