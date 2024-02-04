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تراجع الذهب والدولار في يوم واحد.. ضربة موجعة للسوق السوداء وجشع التجار

كتب:

وليد عبد السلام
11:49 م | الأحد 04 فبراير 2024
ذهب ودولار

ذهب ودولار

تسيطر حالة من الترقب على التداولات في أسواق الذهب بمحال الصاغة المصرية، وأيضًا على تداولات الدولار في السوق السوداء، بعدما شهدت الأسواق تراجعات كبيرة، لتكون بمثابة ضربة موجعة للمضاربين في السوق السوداء، والقضاء على جشع تجار السلع.

تراجع أسعار الذهب بنحو 550 جنيهًا في سعر الجرام

وسجَّلت أسعار الذهب في مصر، تراجعا كبيرا بنحو 550 جنيهًا في سعر الجرام، متراجعاً من مستوى 4000 إلى 3450 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة الذهب.

تراجعات الدولار في السوق السوداء

فيما انخفض الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، من مستويات قاربت 70 جنيهًا، إلى مستويات لامست نحو 50 جنيهًا، مع هدوء ملحوظ في التداولات بالسوق السوداء.

ضربة موجعة للمضاربين

وقال خبراء اقتصاد، إن الحكومة المصرية وجهت ضربة موجعة للمضاربين في السوق السوداء، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، مما يدل على حرص الدولة على إعادة الانضباط إلى سوق صرف الجنيه أمام الدولار.

تجار السلع 

ويرى الخبراء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع التراجعات الكبيرة، التي تعرض لها الدولار في السوق السوداء، من شأن ذلك أن يؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وانتهاء ظاهرة جشع التجار والاحتكار من التجار الذين يستغلون الظروف لرفع الأسعار.   

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بقلم وليد عبد السلام