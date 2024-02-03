تحققت توقعات ليلى عبداللطيف.. ماذا قالت عن الضربات الأمريكية على اليمن؟

توقع آخر يتحقق لخبيرة الأبراج اللبنانية، ليلى عبداللطيف، إذ قالت عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب» إن الضربات الأمريكية على اليمن سوف تتصدر عناوين الأخبار بشكل متسارع؛ وهو ما يحدث حاليًا، وفي الساعات الماضية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ ضربات ضد 4 مسيرات، تابعة للحوثيين، كانت جاهزة للإطلاق.

توقعات ليلى عبداللطيف عن اليمن

وقالت ليلى عبداللطيف عن الضربات الأمريكية على اليمن، إنها «سوف تتصدر عناوين الأخبار بشكل متسارع، وما أراه يحدث ما هو الإ البداية أمام المفاجآت والتطورات العسكرية القادمة، وانسحاب البوارج والسفن الأمريكية من عرض البحر الأحمر»، واعتبرت أن «القادم أصعب».

تسارع التوتر في المنطقة

ولا تكف جماعة الحوثي عن استهداف السفن الموالية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعل التوتر يتزايد في المنطقة، إذ كشفت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية أنه تم شن ضربات إضافية داخل اليمن في الساعات الماضية، ضد أهداف للحوثيين، انتقامًا من محاولتهم منع سفن البلاد الداعمة لإسرائيل من المرور، وهو ما يحقق توقعات ليلى عبداللطيف التي تنبأت بأن القادم أصعب بشأن الوضع في اليمن.

وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من دول أخرى، تطلقان سلسلة من الضربات الجوية والبحرية على أكثر من 10 مواقع في اليمن؛ وهو إجراء انتقامي رداً على هجمات الحوثيين المتواصلة على السفن، التي تقول جماعة الحوثي إنها متجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.