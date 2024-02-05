محمود شوقي: يجب استقالة اتحاد الكرة بعد إخفاق منتخب مصر في أمم إفريقيا

قال محمود شوقي، محلل القاهرة الإخبارية، إنه من الضروري استقالة اتحاد الكرة بعد إخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا؛ لأن الشعب المصري بأكمله ينتظر هذا القرار، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري ظهر في بطولة أمم إفريقيا بشكل فني مخجل.

وداع أمم إفريقيا

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن اتحاد الكرة هو السبب في كارثة وداع أمم إفريقيا الأخيرة؛ لأنه من قام باختيار «فيتوريا»، مشيرًا إلى أن إقالته لم تكن الحل الأمثل، ولم يكن القرار الأوحد الذي من المفترض أن يتم الأخذ به.

إقالة اتحاد الكرة بالكامل

وتابع أنه كان لابد من إقالة اتحاد الكرة بالكامل، لأن المرارة الذي شعر بها الكثيرون، قائلا: «اللي بيديروا اتحاد الكرة في الوقت الحالي، الكراسي أكبر منهم».